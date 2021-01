Alessandra Tripoli mostra le sue forme pochi giorni dopo il parto

Alessandra Tripoli mostra le sue forme senza alcun filtro pochi giorni dopo il parto. La bella 33enne segue la filosofia del “body positive” e non ha alcun timore nel farsi vedere con il fisico ancora morbido del post gravidanza: regala un messaggio incoraggiante a tutte le donne a cui sul social dà spesso consigli. L’11 gennaio ha dato alla luce il piccoli Liam, nato dall’amore con Luca Urso. I due si sono sposati nel 2016: la loro storia d’amore è iniziata quando avevano solo 17 anni.

“Piano piano… oggi sto già meglio”, rivela la Tripoli, una delle danzatrici professioniste di Ballando con le stelle. Il suo decolté è florido per l’allattamento, il ventre ancora leggermente rotondo: tornerà piatto ma rispettando i tempi, senza alcuna fretta.

Alessandra Tripoli è felice: essere mamma le regala una gioia infinita. Vive ad Hong Kong con il marito. Nonostante la casa in cui abitano sia di appena 45 metri quadrati, la ballerina ha cercato di organizzare la nursery per il bebè al meglio.

Appena può, esce insieme a Luca e porta il figlio a passeggio. Si gode ogni istante della sua nuova vita e spera presto di tornare in Italia per far conoscere il bimbo a parenti e amici.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/1/2021.