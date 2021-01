Alessandra Tripoli di 'Ballando con le Stelle' mamma: ecco come si chiama il figlio

Alessandra Tripoli, ballerina del fortunatissimo “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci, è mamma. Oggi, 11 gennaio, a Hong Kong, dove vive con il marito Luca Urso, è nato il suo primo figlio. Il piccolo si chiama Liam.

La danzatrice originaria di Palermo dedica al primogenito un lungo post sul social. Annuncia la sua nascita, difficile senza il papà accanto. In Cina, a causa della pandemia, come in molti altri Paesi del mondo, i padri non possono assistere al parto.

Alessandra Tripoli condivide con i fan una foto in cui mostra le manine del bimbo che tiene teneramente tra le braccia. “Senza papà è stato difficile, a tratti impossibile e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola, crudele... ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della vita e questo è quello che conta!”, scrive.

“Non pensavo si potesse amare tanto ne di riconoscerti senza averti mai visto, sei sempre stato tu... la ragione della mia esistenza”, aggiunge la rossa. Poi ai follower annuncia: “Presto vi farò conoscere Liam”. “Benvenuto al mondo amore di papà, non vedo l’ora di vederti”, le fa eco Urso.

Tantissimi i messaggi di benvenuto al mondo al bambino e le congratulazioni ai neo genitori, lontani dalle loro famiglie, ma felici per la cicogna che rende questo inizio di 2021 sfavillante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/1/2021.