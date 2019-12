Alessandro Borghese: 'Ho scoperto di avere un altro figlio'

Alessandro Borghese, figlio di Barbara Bouchet, chef famosissimo, volto di “4 Ristoranti” in onda su Sky Uno, intervistato da La Repubblica regala un clamoroso scoop. “Ho scoperto di avere un altro figlio”, confessa il 43eenne. Non lo ha mai visto, non possiede neppure una sua foto. Se ne occupa legalmente e sogna un giorno di poterlo incontrare.

Sposato dal 2009 con Wilma Oliviero, padre di Arizona, nata nel 2012, e Alexandra, nata nel 2016, Alessandro Borghese fa un’incredibile rivelazione al quotidiano. “Prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato e diciamo che ero un po’ ‘sportivo’. Da poco ho scoperto di avere un altro figlio nato nel 2006. Me ne occupo dal punto di vista legale. Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno".

Ha saputo di avere un altro figlio e subito ha deciso di occuparsi di lui economicamente, senza alcun problema. Ora Borghese spera di renderlo partecipe, almeno in parte della sua vita, che è felice insieme a Wilma e alle due bambine.

Sull’incontro con la donna che ha portato all’altare il celebre cuoco svela: “Quando ho conosciuto Wilma avevo 32 anni. Lei lavorava in un’azienda che cercava un giovane chef per lanciare un videogioco sulla cucina. Mi chiamò questa signorina Wilma. Dopo sei mesi ci siamo sposati. Fu colpo di fulmini. Lei era già fidanzata, si doveva sposare. Ho fatto un ‘furto’”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/12/2019.