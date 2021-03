Alessandro Borghese ha il Covid: 'Ossa rotte e testa che mi gira...'

Alessandro Borghese ha il Covid. Il famoso chef 44enne è stato contagiato dal Coronavirus. “Ossa rotte e testa che gira. Sono tutto acciaccato”, rivela ai fan nelle sue IG Stories.

E’ in isolamento e affranto per aver contratto la malattia. “Sono cinque giorni che sono rinchiuso nel mio bunker - svela Borghese - dopo aver preso il Covid. Niente febbre, ma tutto acciaccato, ossa rotte, testa che mi gira, che dire…?”.

Il cuoco di “4 Ristoranti” ironizza, in quarantena sta guardando molti documentari in tv: “La natura però non ha più segreti per me: so che la formica proiettile ha il morso più doloroso e che la nostra barriera corallina ha perso il trenta per cento dei suoi coralli negli ultimi dieci anni, quindi qualche cosa di buono l’ho imparata”.

Alessandro Borghese rimane ottimista. “E’ arrivato ora il caffè che è la parte più buona della giornata”, dice. Poi riguardo al Covid sottolinea: “Spero di levarmelo presto di mezzo perché non so più come distendermi sul letto, per i reni, mi giro e mi rigiro. A prescindere da questo, sono anche molto fortunato: va bene così”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/3/2021.