Le fan di Alessandro Borghese impazzite per il fratello: guardate che somiglianza! Foto

Le fan di Alessandro Borghese sono tutte impazzite per il fratello minore del famoso chef televisivo. Lui è Massimiliano Borghese, è nato il 17 luglio 1989 e ha 31 anni. Il 43enne condivide pochissime foto insieme al ragazzo, che ama la sua privacy e non fa parte del mondo dello showbiz.

Massimiliano Borghese è il figlio minore di Barbara Bouchet e l’imprenditore napoletano Luigi Borghese, morto qualche anno fa. Non fa il cuoco, ma è un esperto bartender. Lavora in un ristorante a Milano e si occupa di gestione e organizzazione del personale. Si sa molto poco di lui, che a differenza del maggiore, ha sempre vissuto con la madre: è molto schivo e geloso del suo privato.

La somiglianza con Alessandro non può sfuggire: entrambi mori, hanno anche lo sguardo molto simile. In uno degli ultimi scatti postato sul social, Alessandro fa gli auguri al fratello per il compleanno, celebrato la scorsa estate. Le follower dello chef celebrano il ragazzo. “Caruccio pure il bro!”, “Direi diesci!”, “Hai capito!”, “Non so più dove guardare”, “Ci vedo doppio?”. Il selfie in coppia condiviso cattura subito una pioggia di ‘like’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/10/2020.