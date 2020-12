Alessandro Cattelan in lacrime dice addio a X Factor dopo 10 anni. Il vero colpo di scena del talent show lo regala il conduttore 40enne che, un attimo prima della proclamazione del vincitore del talent, annuncia con la voce rotta che ha deciso di lasciare. “Sta finendo un pezzo della mia vita”, dice fortemente emozionato. Poi, dopo parole sentite e che gli spezzano il cuore, i ringraziamenti di rito alla sua squadra, annuncia chi ha sbaragliato tutti: trionfa Casadilego, la concorrente 17enne di Hell Raton dalla voce sublime.

“Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor - esordisce Cattelan - E’ stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni. Sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana. Era una routine a cui ero abituato da tempo. Sapevo che sarebbe stata l’ultima. I giorni non erano giorni, ma pagine di un libro che stava arrivando alla fine, un libro che mi è piaciuto tantissimo e che sono contento però di aver finito”.

VIDEO

Si asciuga le lacrime, ricaccia indietro il pianto e continua: “Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, non sta finendo un programma, sta finendo un’epoca per me. Sta finendo un pezzo della mia vita che ho passato insieme a voi. Se avete seguito X Factor dall’inizio è finito anche un pezzo della vostra vita, si cambia pagina”.

“Non mi capita spesso di essere senza parole, però è uno di quei momenti. Quando pensavo alla fine me la immaginavo diversa: mi immaginavo di essere al Forum con un sacco di gente, con i miei amici e la mia famiglia ad aspettarmi in camerino. E’ stato un anno particolare per tutti e lo finiamo così… insieme”, aggiunge ancora il presentatore.

E’ un annuncio a sorpresa il suo, lo si capisce dalle parole che pronuncia: “Ho conosciuto delle persone fantastiche che ringrazierò ufficialmente, persone che mi sono state vicino, per questo capiranno la mia decisione. So che probabilmente le metterò in difficoltà ma andrete alla grande lo stesso. Per me è arrivato il momento di voltare pagina, cambiare e andare avanti”.

Cattelan ringrazia tutti, poi conclude: “Il mio tempo me lo sono preso”. E solo dopo una clip che i giudici gli hanno dedicato e altre lacrime versate proclama Casadilego, vero nome Elisa Coclite, vincitrice. Al secondo posto la vera sorpresa di questa edizione e della Finale, il duo Little Pieces Of Marmalade di Manuel Agnelli costituito dal 25enne Daniele, insegnante di chitarra, e dal 24enne Francesco, sound engineer. Solo terzo Blind di Emma Marrone, quarto posto per Naip, concorrente di Mika.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/12/2020.