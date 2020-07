Alessandro Graziani, flirt di Serena Enardu a 'Temptation', si è fidanzato: lei ha un cugino famosissimo...

Alessandro Graziani, flirt di Serena Enardu a Temptation Island Vip, sempre al centro dei gossip per la presunta storia con l’ex tronista, corteggiatore di Uomini e Donne, dopo il no di Giovanna Abate al dating show di Maria De Filippi, si è fidanzato. Lei è Letizia Paternoster, 21 anni, ed ha un cugino famosissimo, il noto attore americano Peter Faccinelli, popolare Carlisle Cullen della saga di “Twilight”.

Alessandro Graziani, 28 anni, pallavolista ex Sabaudia che oggi gioca per la Sa.Ma. Team Volley Portomaggiore, bel volto e fisico scolpito, ha finalmente trovato l’amore. Il ragazzo si mette alle spalle tutto il polverone scatenato dal doppio addio tra Pago e la Enardu. Scorda pure l’attrazione provata per la Abate.

Sceglie di avere accanto una sportiva, proprio come lui. Letizia Paternoster è una famosa pistard e ciclista che corre per il team Trek-Segafredo. E’ stata lei per prima a svelare la relazione con il suo Ale sul social.

Letizia, figlia di padre italo-australiano e madre italiana, è la cugina di Faccinelli. Cresciuta a Trento, ha realizzato due nuovi record del mondo durante i campionati europei su pista nel 2016. Vittima di un infortunio al ginocchio non molto tempo fa, sta recuperando per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate al 2021. I due insieme se la spassano felici in vacanza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/7/2020.