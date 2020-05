Durante la scorsa edizione di ‘Temptation Island Vip’ lui e Serena Enardu hanno stretto una tenera amicizia. Secondo molti quel rapporto, vissuto davanti alle telecamere, ha portato alla fine della relazione tra la bella sarda e Pago. Oggi Alessandro Graziani ha voluto commentare il nuovo addio tra la 43enne e il cantante e si è detto dispiaciuto per Pacifico. “Come ho già detto in altre occasioni, sono convinto di non essere stato io il motivo del loro allontanamento. Non so bene perché si siano lasciati; non ho mai più voluto cercarla da gennaio”, ha detto a ‘Uomini e Donne Magazine’ parlando della Enardu.

“Non sento più questa faccenda come mia, al punto tale che preferisco evitare qualunque contatto che generi fraintendimenti. Mi dispiace che Pago abbia sofferto per quello che ha subìto, ma non credo di far più parte dei loro problemi”, ha poi aggiunto.

Recentemente infatti Serena ha annunciato che la relazione con Pago è arrivata di nuovo al capolinea. Lui ha poi fatto sapere che sono successe delle cose “troppo gravi” senza però aggiungere ulteriori dettagli. Ora il 48enne ha anche scritto un libro, in cui affronta tra le altre cose proprio l’addio alla Enardu. Pubblicando su Instagram una foto in cui appare con le prime copie della fatica letteraria, che si intitola ‘Vagabondo per amore’, ha scritto: “Fuori il 16 giugno e finalmente tra le mie braccia. Un amico mi ha detto che un libro è come un figlio. Lo devi accudire e coccolare. Dentro ci sono io. La mia storia. Tutto quello che non vi ho mai detto”.

