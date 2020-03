Alessandro Graziani di Temptation Island Vip e Uomini e Donne positivo al test antidoping

Alessandro Graziani, il ‘tentatore’ di Serena Enardu a Temptation Island Vip, quello che ha causato il momentaneo addio tra la sarda e Pago, ora corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne, è risultato positivo al test antidoping. Immediatamente rescisso il suo contratto con il Volley Sabaudia.

Schiacciatore per la squadra di pallavolo che milita in A3, il fascinoso ragazzo 29enne nato a Genova, pallavolista doc, vede abbattersi sulla sua testa una brutta tegola. E’ stato sospeso in via cautelare perché positivo al test antidoping. Non solo: ora Alessandro è senza più squadra,

Su Gazzetta Regionale si legge: “La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, su richiesta della PNA, ha provveduto alla sospensione in via cautelare dello schiacciatore del Sabaudia Alessandro Graziani. Rilevato che l’atleta in questione è risultato positivo al controllo disposto dal Ministero della Salute al termine della gara Fipav Campionato serie A3 ‘Menghi Shoes Macerata – Gestioni e Soluzioni Sabaudia’ dello scorso 9 febbraio”.

Affranto il presidente del Volley Sabaudia. Alessandro Pozzuoli, che ha immediatamente commentato il ‘fattaccio’: "Conoscendo Alessandro per la sua serietà, sempre dimostrata in campo agonistico, siamo profondamente addolorati ma dobbiamo rescindere immediatamente il contratto che ci lega all’atleta per difendere i valori che hanno sempre caratterizzato il Volley Sabaudia. Probabilmente può essere stata una sciocchezza, compiuta in un momento di debolezza, ma noi in primis rispettiamo lo spirito del provvedimento cautelare emesso dal TNA su richiesta della Procura Nazionale Antidoping”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/3/2020.