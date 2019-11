Alessandro Greco rivela: 'Mia moglie Beatrice e io casti per tre anni'

Alessandro Greco, ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele con la moglie Beatrice Bocci, rivela: "Per tre anni abbiamo scelto di rimanere casti". La decisione è stata presa di comune accordo, per trovare un nuovo equilibrio con l’aiuto della fede.

"Siamo stati casti per tre anni nonostante fossimo già sposati – spiega il conduttore – E’ stata una decisione difficile, ma l’attesa è stata ripagata”. E aggiunge: “Abbiamo incontrato la fede”. Il presentatore lo racconta anche nel libro che presenta in tv, "Ho scelto Gesù, un’infinita storia d’amore", a quattro mani con la moglie sposata civilmente nel 2008 e in chiesa solo il 6 aprile 2014. La coppia vive felicemente con i due figli: Alessandra, che la Bocci ha avuto dall'ex marito nel 1992, e Lorenzo, 21 anni.

Per tre anni lui e la moglie sono stati casti. Alessandro Greco sottolinea: "Abbiamo scelto la castità in un momento preciso. Eravamo già sposati e avevamo già dei figli. Per noi non è stato difficile. La scelta è stata una decisione che io e Beatrice abbiamo fatto di comune accordo. Eravamo in pellegrinaggio a Medugorje e da quel momento la scelta di restare casti ci è sembrata la cosa più giusta da fare”.

“Abbiamo messo Gesù al centro di tutto – continua il 47enne - Non è un percorso facile. La castità non è facile da gestire se dall’altra parte ci sono le pulsioni umane, ma basta essere fermi nelle proprie scelte”. E conclude: “Noi abbiamo una profonda intimità. Senza di questo non avremmo potuto adempiere al nostro volere".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2019.