Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro ed ex naufrago dell’Isola, ricoverato in ospedale: ecco perché

La 60enne lo svela nelle sue Storie sul social: il 24enne è al Policlinico Universitario Gemelli di Roma

Mamma attenta e presente, è al fianco del ragazzo che il 31 ottobre scorso ha conseguito la laurea magistrale

Lo riprende mentre è steso sul letto della sua stanza. Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è ricoverato in ospedale. La 60enne lo svela nelle sue Storie sul social: il 24enne è al Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Tutto a causa del dente del giudizio, anzi tre…

Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro ed ex naufrago dell’Isola, ricoverato in ospedale

Mamma attenta e presente, Carmen, che dall’ex Giuseppe Iannoni nel 2008 ha avuto pure Carmelina, è al fianco del ragazzo che il 31 ottobre scorso ha conseguito la laurea magistrale discutendo la tesi in Manager, Customer Experience Manager, or Marketing Manager alla Luiss Guido Carli nella Capitale. Lei lo riprende, lui si accorge del video. La Di Pietro gli chiede: “Perché sei qui?”. Alessandro risponde: “Mi devono togliere un dente del giudizio e guarda che mi hanno fatto…”. Poi precisa che in realtà dovranno estrargliene ben tre, perché sono posizionati male. L’intervento sarà eseguito in anestesia generale.

La 60enne lo svela nelle sue Storie sul social: il 24enne è al Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Gli devono estrarre con un intervento in anestesia generale tre denti del giudizio

Niente di preoccupante, ma sempre un’operazione è e Carmen non si muove da lì fino a quando non si sarà concluso tutto ottimamente. Una bella scocciatura per il ragazzo che ha partecipato al reality con la madre nel 2022.