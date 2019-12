Alessandro Matri ha bacchettato la moglie Federica Nargi. Ieri pomeriggio l’ex velina ha detto al marito che usciva di casa per andare a fare la spesa. Dopo poco però lui ha aperto Instagram e ha trovato una nuova foto di Fede con lingerie in bella vista. “Ma fammi capire… Mi dici vado a fare la spesa e posti le foto su Instagram. E io a casa con le bimbe…”, ha scritto il 35enne sotto all’immagine.

E’ intervenuto anche il tennista Fabio Fognini. “Tutto normale Ale!”, ha scritto l’amico rispondendo al calciatore. “Follia”, ha aggiunto Alessandro. Evidentemente anche Fabio deve aver avuto esperienze simili con la sua Flavia Pennetta (con cui ha un figlio di 2 anni, Federico, e un altro in arrivo)…

E’ infinte intervenuta la stessa Nargi. “In realtà volevo attirare la tua attenzione”, ha scritto aggiungendo la faccina che fa l’occhiolino. Ovviamente la foto in questione ha uno sponsor. La scenetta messa in piedi potrebbe quindi essere uno stratagemma per aumentare le visualizzazioni del post e quindi far contenta l’azienda che ha ingaggiato la 29enne.

O forse davvero l’ex velina ha lasciato le sue piccole Sofia, 3 anni, e Beatrice, 9 mesi, con il papà per prendersi qualche ora tutta per sé, sbrigare qualche faccenda di lavoro e riempire il carrello della spesa. Chissà.

Scritto da: la Redazione il 10/12/2019.