Alessandro Matri spegne 36 candeline e festeggia a Formentera con la sua famiglia. L'ex calciatore di Juventus e Lazio è in vacanza con la compagna Federica Nargi, 30 anni, e le figlie Sofia, 4 anni e Beatrice di un anno e mezzo.

Proprio alle Baleari Alessandro ha ricevuto una bellissima sorpresa. Federica ha addobbato il giardino della casa presa in affitto a Formentera e Matri ha spento le candeline insieme alle sue bimbe, grazie ad una bellissima torta fatta in casa. Un gesto semplice, ma pieno d'amore che rivela tutta la felicità di questa bellissima famiglia. Giovani e innamoratissimi, Alessandro e Federica hanno coronato il loro sogno di famiglia. Con le loro bellissime bimbe stanno trascorrendo un'estate felice. Prima le vacanze in Puglia, ora nella loro amata Formentera, dove trascorrono da sempre gran parte dell'estate.

La giornata di festeggiamenti si è conclusa con una cena nel celebre locale dell'isola il Rigatoni con una tavolata di amici e una grandissima torta...

Scritto da: La Redazione il 19/8/2020.