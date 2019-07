Federica Nargi, 29 anni, e Alessandro Matri, 34, si scambiano effusioni hot a Formentera. Dopo tanti anni insieme e due figlie, tra l'ex velina e il calciatore arde ancora il fuoco della passione.

Federica Nargi e Alessandro Matri lo scorso marzo hanno festeggiato 10 anni amore. Lo stesso mese è nata anche la loro secondogenita Beatrice. Un altro fiocco rosa dopo l'arrivo della piccola Sofia, nata il 26 settembre del 2016. La coppia ha costruito una famiglia bellissima e dopo tanto tempo a quanto pare si ama ancora la follia. Federica, infatti, su Instagram condivide uno scatto che la ritrae mentre bacia Alessandro a Formentera. La passione non manca e la vacanza è "bollente".

"Voglio rinascere Matri", ironizza un follower commentando lo scatto su Instagram. "Mi accontenterei di essere il costume", risponde un altro. Alessandro non sembra essere geloso. Anzi pure lui condivide sul suo profilo la foto del bacio in barca e accanto scrive: "Love on the boat". "Amore miooo", il commento di Federica. La Nargi e Matri dopo 10 anni sono sempre più innamorati.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 5/7/2019.