Federica Nargi e Alessandro Matri, una serata romantica a Formentera

Federica Nargi, 29 anni, e Alessandro Matri, 34, si stanno godendo una bellissima vacanza a Formentera. La coppia come ogni anno ha scelto le Baleari per rilassarsi un po' e nel fine settimana si è anche concessa una romantica serata in spiaggia come mostrano alcune foto postate sui social dell'ex velina mora.

Federica Nargi e Alessandro Matri dopo tani anni insieme si amano ancora alla follia. Alle Baleari sono volati con le due figlie, Sofia, nata il 26 settembre del 2016, e la piccola Beatrice di appena tre mesi. Il volto della tv e il calciatore, però, riescono a concedersi anche bellissimi di momenti di coppia come un suggestivo tramonto in spiaggia. Una serata indimenticabile da condividere su Instagram.

Formentera è la meta preferita di Federica e Alessandro e appena è arrivata l'estate sono subito partiti con le bimbe per rilassarsi tra bagni di sole e tuffi al mare. Una serata romantica in spiaggia è la ciliegina sulla torta: qualche ora da trascorrere come due fidanzatini. Non solo famiglia però: Nargi e Matri stanno trascorrendo le ferie a Formentera anche con un folto gruppo di amici tra cui Costanza Caracciolo e Christian Vieri.