Alessandro Tersigni a “Vieni da me” si svela. Il fascinoso 40enne, tra i protagonisti de “Il paradiso delle signore” su Rai Uno, sempre molto riservato, parla della proposta di nozze fatta alla moglie, Maria Stefania Di Renzo, ex ballerina di Amici. Entusiasta a Caterina Balivo dice: “Consiglio a tutti matrimonio e figli”. Ma ancora una volta non rivela il nome del suo pargoletto di due anni che gli ha cambiato la vita.

“Ho fatto la proposta di matrimonio a Maria Stefania sulla spiaggia di Termoli. Lei ha subito accettato ma qualche giorno dopo l’hanno chiamata per un lavoro importante, della durata di cinque anni, a Marsiglia. Mi è preso un colpo ma quando è ritornata l’ho sposata subito”, racconta Alessandro Tersigni.

Il 40enne poi aggiunge: "Il matrimonio è stato il giorno più bello della mia vita, consiglio a tutti di sposarsi”. La vita con la moglie, insegnante di gyrotonic impegnata anche come ballerina a Parigi, sposata nel 2016, è bellissima.

“E’ l’unica che è riuscita a capirmi fin da subito. La stimo molto, è simpatica, auto ironica, intelligente. Se non ci fosse stata lei non avrei fatto tante scelte: mi sostiene sempre. E’ davvero unica, è molto importante per me”, sottolinea ancora l’ex gieffino parlando della donna che gli ha fatto perdere la testa.

Nel 2017 Alessandro e Maria Stefania sono diventati genitori di un maschietto. Tersigni non ha mai rivelato il nome del figlio. Non lo fa neppure a “Vieni da me”, ma fa sapere: “E’ stato un meteorite nel cuore: io ho iniziato a fare questo lavoro pensando di lasciare un segno, quando è nato lui ho cancellato tutto. Un figlio è qualcosa che rimane a vita: ho grandi aspettative, è come se mi fossi staccato un braccio e l’avessi modellato. La prima parola è stata ‘papà’”.

Il bimbo di due anni completa la coppia innamorata. “Consiglio a tutti di fare figli il prima possibile, è bellissimo averne”, precisa ancora l’attore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2019.