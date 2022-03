Alessandro Tersigni papà bis, è nata Zoe: 'Abbiamo avuto paura per lei perché...'

Alessandro Tersigni ha accolto in casa con grande gioia la sua secondogenita. A Inizio febbraio è nata Zoe, è papà bis. L’attore 42enne, ex gieffino, a Di Più annuncia l’arrivo della bimba e racconta anche le difficoltà affrontate con la moglie, Maria Stefania Di Renzo, sposata nel 2016 e dalla quale l’anno seguente ha avuto Filippo. “Abbiamo avuto paura per lei”, rivela, parlando della piccola.

La bambina è nata prematura. La gestazione di Maria Stefania, ex allieva di Amici, era stata nella norma i primi mesi, poi, nelle ultime settimane, è diventata difficile: i medici hanno comunicato a Tersigni e la moglie che la figlia doveva nascere in anticipo, così hanno deciso per un cesareo d’urgenza. Immediatamente dopo, però, un altro problema: Alessandro, la Di Renzo e il primogenito sono risultati positivi al Covid.

Per evitare il contagio alla neonata Alessandro Tersigni e la moglie hanno chiesto aiuto alla suocera, che si è trasferita nel loro appartamento e si è occupata della bimba. “Ora anche questa è passata. Stiamo tutti bene, Zoe ha recuperato peso, è in perfetta salute e cresce rapidamente. E io sono felice di potermi dedicare completamente alla famiglia, visto che le riprese della nuova stagione del ‘Paradiso delle Signore’ non inizieranno prima di maggio”, dice al settimanale l’attore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2022.