Alessandro Tersigni a tre anni dalla nascita del suo primo, e per ora unico, figlio ha rivelato il nome del piccolo. Fino ad oggi aveva sempre sostenuto di volerlo tenere privatissimo. Al settimanale ‘Grande Hotel’ aveva spiegato: “Perché non dico il nome di mio figlio? È una forma di riservatezza. Un attore ha una parte pubblica e una privata, e vorrei che quella privata lo rimanesse il più possibile”. Invece ora in un’intervista rilasciata al magazine ‘Visto’ ha condiviso il nome del bambino, nato dal matrimonio con la moglie Maria Stefania Di Rienzo, professione ballerina. Si chiama Filippo.

Parlando del suo rapporto con il bambino ha detto: “Tutto il mio tempo libero è dedicato a Filippo, che negli ultimi mesi mi ha avuto a disposizione più del solito. Sa che non mi era capitato di stare con lui ventiquattro ore su ventiquattro per quattro mesi di fila? Così, casa nostra è diventata una ludoteca: abbiamo costruito qualsiasi cosa! Lui non si è reso conto di quello che è successo, ma ha capito che doveva stare in casa perché fuori ‘c’era la tosse’”.

Infine quando gli è stato chiesto se abbia intenzione di dare a Filippo un fratellino o una sorellina, il 40enne romano, conosciuto per la sua partecipazione al ‘Grande Fratello’ e per la serie tv ‘Il Paradiso delle Signore’, ha risposto: “Non ci pensa ancora e non ce l’ha mai chiesto. Così, noi prendiamo tempo”.

Scritto da: la Redazione il 31/8/2020.