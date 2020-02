Alessandro Zarino e Veronica Burchielli di Uomini e Donne in crisi

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli sono in crisi. La coppia di Uomini e Donne scricchiola fortemente, sono i due diretti interessati a svelare ai fan che la vita sentimentale non è tutta rose e fiori, anzi…

La prima a parlare della crisi è l’ex corteggiatrice, poi sul trono per un breve periodo prima di decidere di viversi la storia sentimentale con Zarino che l’aveva scelta lontano dalla telecamere tv. Ai fan che domandano come vada, la bella 24enne replica: “Onesta? Sto affrontando un momento particolare, un po’ difficile. Magari un giorno vi racconterò un po’ di cose”. Lei rimane sul vago, Alessandro però decide diversamente.

L’ex tronista a chi gli chiede del rapporto con la sua bella, svela: “Purtroppo non benissimo, ma come in tutte le coppie ci sono sempre momenti in cui tutto va bene e momenti in cui tutto va male. La lontananza non aiuta e molte volte crea incomprensioni stupide. La domanda che poi sporge spontanea è perché non andate a convivere?”.

E continua:“Ecco ci sono qui tanti fattori pro e tanti contro che fanno parte della vita di due persone come tutti voi. Io credo molto nel dialogo e credo che con il dialogo sia possibile andare più affondo alle problematiche, che siano di coppia o meno”.

Zarino aggiunge: “Io so che tante persone che mi scrivono e mi seguono lo fanno Slo perché sono appassionati della storia d’amore e non perché sono una persona che magari può lasciare o inviare un messaggio importante e costruttivo. Per fortuna esiste anche una fascia di persone che apprezza e valorizza tanto il mio percorso e per questo non smetterò mai di ringrazianvi e supportarvi come fate voi con me”.

“Detto questo la lontananza e le diverse ambizioni nella vita, molte volte non sono a favore, ma questo è normale. Siamo usciti insieme da un programma per conoscerci bene, per stare insieme e cercare di vivere, almeno da parte mia, emozioni mai provate prima…ma come questo anche avere momenti di difficoltà e momenti no”, chiarisce il ragazzo.

“Tutto ciò poteva accadere anche conoscendoci al di fuori della ‘real life’! Siamo umani, siamo fatti di carne e ossa e pensiamo allo stesso modo vostro. Soffriamo per amore e gioiamo quando c’è”, conclude il 28enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/2/2020.