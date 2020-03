Alessandro Zarino e Veronica Burchielli si sono lasciati: 'I motivi della rottura rimarranno privati'

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli si sono lasciati. La coppia nata a Uomini e Donne ha ufficializzato la rottura sul social. Entrambi hanno pubblicato lunghi post nelle loro IG Stories. La bella 24enne e il fascinoso 28enne hanno messo fine alla loro storia. Ora sono in quarantena da ex, ognuno a casa propria. L’ex corteggiatrice precisa: “I motivi della rottura rimarranno privati”.

“Ciao ragazzi come state? Spero tutto bene. Sono stata molto assente, ho avuto bisogno di tempo per pensare e vivermi delle emozioni. Io non riesco a fingere che tutto vada bene e non riesco a mostrarmi spensierata ed allegra se in realtà non sto bene. Io non riesco a non essere sincera. Ho bisogno di raccontarvi delle cose”, spiega l’ex corteggiatrice e tronista.

Poi precisa ancora: “Ad alcuni di voi non interesserà forse, ma per rispetto a tutte quelle persone che hanno creduto in noi…io credo sia giusto che voi sappiate. Forse non sono tenuta a farlo ma io sento di dovervelo. E non perché sono ‘personaggio’, non mi ci sento affatto, ma per gratitudine a tutte quelle persone che dedicano anche 5 minuti del loro tempo per me. Io che sono una sconosciuta, per scrivermi un messaggio bello o brutto che sia”.

“Per gratitudine a quelle persone che si sono appassionate alla coppia e hanno creduto in noi, dedicandoci il loro tempo, le loro parole. Siamo nati come coppia pubblica quindi è giusto che voi sappiate. Se fino ad oggi non ho detto niente è perché questo non è il momento più adatto, più giusto, con quello che sta succede e due perché non c’era niente di certo”, continua Veronica.

“Fino a che non è stata presa una decisione ho sempre preferito dire che tutto andava bene per tutelarci. Non dando la possibilità ad eventi o fattori esterni di appesantire il nostro momento, evitando inutili gossip su interviste o giornalini o pagine perché è normale avere delle difficoltà in un rapporto. Ci saranno sempre ma ciò non significa mettere in discussione la coppia”, svela la ragazza.

E conclude: “Io, questo non l’ho mai fatto! Ma voi non siete sciocchi. Vi eravate accorti che qualcosa in realtà, non andava. La strada di Alessandro dalla mia si è divisa, non siamo più una coppia. E’ stato un percorso che non rinnegherò mai nel bene o nel male, nonostante tutto. Sono felice di avere conosciuto la sua famiglia. Posso solo dirvi che io ci ho creduto molto e che io ho provato tanto. I motivi della rottura rimarranno privati. Vi abbraccio”.

Dopo qualche minuti anche Zarino dice la sua: “Ciao ragazzi, è un momento difficile per tutti, un male invisibile ci sta tenendo lontani e stiamo tutti in qualche modo galleggiando come un’isola”.

Poi viene al punto: “Come avrete potuto leggere dal post di Veronica, la nostra storia ha vissuto recentemente un periodo turbolento. D’Altronde chi non lo ha mai provato!”. Zarino parla del motivo per cui è finita: “Con Veronica ci siamo vissuti al mille per mille, ma poi una crisi, poi delle incomprensioni, poi la lontananza, poi questo maledetto virus che ci tiene a distanza di sicurezza. Tutto è andato sottosopra in un attimo. Io c’ho sempre messo il cuore in tutto e mi sono spinto dove non credevo arrivassi mai”.

“Abbiamo voluto comunicarlo e di comune accordo, senza esitare, ho creduto opportuno che a farlo fosse prima Veronica”, rivela infine il ragazzo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/3/2020.