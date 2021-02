Alessia Cammarota e Aldo Palmieri in attesa del terzo figlio: l'annuncio

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono in attesa del loro terzo figlio, dopo la nascita di Niccolò e Leonardo, nati rispettivamente nel giugno 2015 e nell’ottobre 2017. La coppia che si è conosciuta e innamorata a Uomini e Donne regala l’annuncio della cicogna sul social insieme ai piccoli con un simpatico video. “La mia mamma ha un bambino nella pancia”, dice uno dei bimbi, il minore.

“Volevamo dirvelo in un modo carino. Ma è finita così. Un piccolo assaggio di quello che ci riserverà il futuro. Buon San Valentino a tutti, da noi 4 + 1/2”, scrive la coppia, al settimo cielo. Alessia, 28 anni, e Aldo, 30 anni, poi si concedono alle domande dei fan che vogliono saperne di più sulla gravidanza.

“I primi tre mesi sono quelli più particolari, per questo abbiamo aspettato a dirlo. Però stiamo bene. Siamo a otto settimane, perciò proprio all’inizio”, rivelano. Hanno voluto condividere la loro gioia per la ‘tripletta’ nel giorno di San Valentino.

In tanti domandano se sperino che sia femmina. “Non ci interessa, l’importante è che sia sano”, sottolineano entrambi. Dopo la nascita di Leo la Cammarota aveva messo la spirale, tolta però, allo scadere dei tre anni, così con Aldo ha deciso di avere un bimbo e facendo un paio di conti, scegliendo il mese in cui avrebbe voluto partorire, si è messa all’opera e ci hanno provato: i due hanno fatto subito ‘centro’. Il bebè è stato fortemente voluto.

“Il primo marzo abbiamo il prelievo per il test Aurora (il test del DNA fetale, una diagnosi prenatale non invasiva, ndr) e insieme a tutti i controlli che faranno tramite questo prelievo ci sarà anche la scoperta del sesso”, rivela ancora Alessia. Per lei e Palmieri i figli sono un valore aggiunto nella coppia. “Valgono più di qualsiasi successo raggiunto”, precisano all’unisono al settimo cielo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/2/2021.