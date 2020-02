Alessia Fabiani: 'Sono una mamma attrice e i miei figli seguono le mie orme'

Alessia Fabiani, mondana per una sera alla festa di compleanno di Antonello Lauretti, in esclusiva a Gossip.it racconta la sua vita divisa tra il lavoro da attrice e il fare la mamma. I suoi adorati figli, i gemelli Kim e Keira, nati dalla relazione passata con Fabrizio Cherubini, seguono le sue orme. A soli 7 anni sono già lanciati nel mondo dello spettacolo.

“Mamma e attrice, divido la mia vita così. Sono impegnata a teatro con tre spettacoli che ora porto in tournée, ‘Tre papà per un bebè’, ‘Tre uomini e una cuccia’ e ‘Sole donne’, uno spettacolo molto introspettivo che parla di donne, di bellezza, di amore e anche di sofferenza”, rivela la bella 43enne.

Poi sui due figli svela: “Kim e Keira hanno 7 anni, crescono che è una meraviglia, studiano, vanno a scuola e cominciano a fare qualche lavoretto con mamma”. E aggiunge: “Mio figlio ha avuto la fortuna di partecipare a uno spettacolo teatrale con me e devo dire che se l’è cavata molto, molto bene. Mia figlia invece la vogliono per qualche campagna pubblicitaria. Perché no? Per loro adesso è un gioco, seguono me… Se mi piacerebbe seguissero le mie orme? Sì e anche no”.

Alessia Fabiani ha più volte dichiarato di aver rinunciato a proposte in tv proprio per i due bimbi, preferendo di gran lunga fare la mamma. L’ex letterina di Passaparola chiarisce: “La verità è che non riuscirei a stare senza di loro, questa è la prima vera e unica ragione. Poi sicuramente la tv di adesso ha delle cose che mi piacciono e alcune cose che mi piacciono un po’ meno, quindi voglio fare solo quello che ho realmente voglia di fare”.

Ufficialmente non ha un nuovo amore ma quando le si domanda se sia serena da mamma single, svela: “Non sono single, già da tempo… Sono serena, ma non parlo della mia vita privata. Vivo per un amore puro e unico che è quello per i miei figli”. Di più, però, non si sbottona.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/2/2020.