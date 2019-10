Alessia Fabiani non si vedeva su un red carpet da parecchio tempo. La showgirl è però riapparsa in pubblico in occasione della Festa del Cinema di Roma 2019. La 42enne ha preso parte alla premiere del film ‘The Irishman’ di Martin Scorsese, che ha visto l’arrivo nella Capitale e la partecipazione dello stesso regista italoamericano. Per l’occasione Alessia ha scelto un abito-pantalone argentato ricoperto di paillettes, con tanto di tiara. Scarpe e pochette nere. Per lei una pioggia di flash.

E’ ormai da molto tempo che la Fabiani, un tempo ‘prezzemolina’ tv, non appare sul piccolo schermo. Ma pare proprio che si tratti di una scelta della bellezza di origini abruzzesi, a cui sono stati proposti diversi reality nelle ultime stagioni. Lei però preferisce il teatro. “Il teatro è stato da sempre il mio primo amore, è sul palcoscenico che riesco ad emozionarmi di più”, ha spiegato recentemente in un’intervista, confermando anche di aver declinato ghiotte offerte economiche arrivate da diversi canali televisivi. Anche perché partecipare a un reality significherebbe allontanarsi per molto tempo dai suoi grandi amori, ovvero i gemellini Kim e Keira, nati quasi 7 anni fa dalla relazione, ormai conclusasi, con Fabrizio Cherubini.

Scritto da: la Redazione il 22/10/2019.