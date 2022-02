Alessia Macari, ecco com'è ora, a 15 giorni dal parto: ha perso già 15 chilogrammi

Alessia Macari si fa vedere in piedi per la prima volta a 15 giorni dal parto: lo scorso 14 gennaio ha messo al mondo Nevaeh, per la gioia del marito, il calciatore Oliver Kragl. La mora 28enne ha già perso 15 chilogrammi, come ha svelato nelle sue IG Stories: ai fan mostra com’è ora. Indossa top e leggings ed è già in forma.

L’ex Ciociara di Avanti un altro, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip nel 2016, che è durata soltanto 50 giorni, si mostra orgogliosa della sua forma fisica già quasi pienamente recuperata a tempo record. Ha partorito naturalmente, non c’è stato bisogno del cesareo, subito dopo ha perso quasi immediatamente i chili accumulati durante la gestazione.

“Il parto è andato benissimo ed è stato veloce… - ha rivelato ai follower - Sì, ho tolto quasi tutto e non so come! Cerco sempre d'indossare la pancera… Ero tutta pancia verso la fine e liquidi”.

La Macari ha sottolineato di non aver badato troppo alle calorie incinta: “Ho mangiato tanta pizza con la Nutella, e ho sempre detto: ‘Ai chili ci penso dopo’. Anche ora non ci sto pensando, ma stanno andando via da soli. Avevo preso più di 15 chili, ero tutta pancia e liquidi”. Pensa che ad aiutarla sia stata proprio la pancera: “E’ comodissima, mi trovo benissimo: l’ho messa tre giorni dopo il parto, mi sentivo strana e questo mi ha aiutato a sentirmi un po’ più stretta”.

Scritto da: la Redazione il 1/2/2022.