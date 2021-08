Alessia Macari, la dolce attesa stuzzica le voglie: 'Fare l'amore incinta ancora più bello'

Alessia Macari parla della passione, che in gravidanza non si è affatto affievolita, col marito Oliver Kragl, centrocampista del Benevento sposato nel 2019, sotto le lenzuola va sempre al massimo. L’intimità continua a essere alle stelle. L’ex Ciociara 27enne al settimanale Nuovo confida: “Fare l’amore incinta è ancora più bello”.

La showgirl, entrata nel quarto mese di gravidanza, parla del sesso in dolce attesa. “E’ anche più bello fare l’amore in dolce attesa. Con la gravidanza non finisce certo la vita di coppia. Insomma, deve esserci sempre passione…”, spiega la mora.

Le voglie di Alessia Macari non si fermano al cibo, anche se soffre di nausee e spera che passino presto. Al momento non svela il sesso del bebè, lo farà il prossimo settembre con un gender reveal party, un trend americano che pare ormai aver contagiato anche i famosi in Italia.

Il bebè nascerà a gennaio: se sarà una femminuccia sta pensando di chiamarla Sia. Se arriverà un maschietto, invece, è molto attratta dal nome Maui. Le piacciono i nomi strani e particolari, anche il suo ‘Olly’ è d’accordo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/8/2021.