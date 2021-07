Alessia Macari incinta decide di non allattare: 'Non mi piace'. E scoppia la polemica...

Alessia Macari, incinta del suo primo bebè dal marito Oliver Kragl, centrocampista del Benevento sposato nel 2019, decide di non allattare. “Non mi piace”, svela sul social replicando a un’affermazione di un fan. Le sue parole non piacciono ai follower e in un batter d’occhio scoppia la polemica.

L’ex Ciociara 27enne, vincitrice del primo GF Vip, quando un utente le scrive, facendo riferimento al suo decoltè esplosivo: “Beato il bimbo che dovrai allattare”, replica e lascia spazio a pochi dubbi in merito all’allattamento. "Non allatterò. Non è per tutti, non mi piace, anche se non c’è nulla di male”, svela.

La scelta di non allattare al seno il bambino scandalizza molti. Piovono critiche per la Macari, alcune feroci. Alessia, però, non rimane in silenzio, e controbatte: “Mia madre non mi ha allattato e sono uscita bene. Chi giudica fa schifo”.

Alessia ha svelato la sua gravidanza a metà luglio. La cicogna arriverà tra fine dicembre e inizio gennaio 2022. Al momento la mora non conosce il sesso del nascituro, ma sulle pagine di Chi ha fatto supposizioni sul suo nome. “Se fosse una bambina, il nostro desiderio era di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c'è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno - ha detto - Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago". Se nascerà una femmina si chiamerà Sia. In caso di fiocco azzurro sarà il marito a decidere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/7/2021.