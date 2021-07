Alessia Macari è incinta! 'Se fosse femmina è il caos perché…’

Alessia Macari è incinta. La showgirl, che ha iniziato la carriera televisiva come ‘Ciociara’ di ‘Avanti un Altro’, aspetta il suo primo figlio, frutto dell’amore con il marito, il calciatore tedesco che milita nel Benevento Oliver Kragl. La 27enne lo ha annunciato con un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, poi ha condiviso la lieta novella anche sul social.

Alessia, che è anche la vincitrice della prima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, ha rivelato quando nascerà il piccolo o la piccola: “Tra dicembre e gennaio. Sono al quarto mese. E’ stato un figlio che abbiamo fortemente voluto. L’anno di pandemia e il lockdown ci hanno unito ancora di più. Perché aspettare? Ci abbiamo provato ed è successo al primo tentativo. Mio marito, mamma mia, che bomber!”.

Quando le è stato chiesto se abbia preferenze sul genere, ha risposto: “L’importante è che sia in salute, poi, se ci penso, vorrei un maschietto. Idem Oliver, che vorrebbe chiamarlo Oliver junior. A me piace Thiago, anche se ormai è stato usato un po’ troppo”. Se invece dovesse essere femmina si porrebbe un problema. Quale? Proprio quello di come chiamarla. Il motivo? Il nome scelto da Belen per la sua bambina, nata lo scorso lunedì. “Se fosse femmina è il caos. Le spiego: il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen Rodriguez ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno”, ha fatto sapere la Macari.

“Non copio! Anche Thiago sembra il diminutivo di Santiago. Allora se è femmina la chiameremo Sia. Se è maschio il nome lo sceglierà mio marito”, ha concluso.

