Alessia Macari mostra il pancino di 21settimane: foto

Alessia Macari inizia a mostrare le prime rotondità della dolce attesa. La 27enne ha condiviso su Instagram alcune immagini in cui appare in due pezzi davanti all’armadio del guardaroba, con il pancino in bella mostra. Incinta del suo primo figlio, la vincitrice della prima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ è orgogliosissima delle due forme premaman. E’ intorno al quinto mese. Vicino alla breve clip caricata nelle Stories ha scritto: “21 settimane”.

L’ex Ciociata di ‘Avanti Un Altro’, sposata con il calciatore Oliver Kragl, sta facendo molto parlare durante la sua prima gestazione. Qualche settimana fa alcune dichiarazioni riguardo l’allattamento le hanno attirato diverse critiche. Ha detto: “Non allatterò. Non è per tutti, non mi piace, anche se non c’è nulla di male”. Di fronte ai messaggi negativi di alcuni follower, che l’hanno accusata di egoismo, ha replicato: “Mia madre non mi ha allattato e sono uscita bene… Chi giudica fa schifo”.

Più recentemente Alessia, che è italianissima, ma è nata e cresciuta in Irlanda, ha anche rivelato che fare l’amore durante la gravidanza “è ancora più bello”.

Scritto da: la Redazione il 27/8/2021.