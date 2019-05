Alessia Macari e Oliver Kragl, il matrimonio dura due giorni, seconda festa di nozze per la Ciociara con tanto di torta e amici che brindano. Nessuna lite tra gli sposini: lei smentisce

Seconda festa di nozze per Alessia Macari e Oliver Kragl, piccioncini dopo il matrimonio

Appassionati e felici celebrano la loro unione senza stancarmi mai

Alessia Macari e Oliver Kragl si regalano la seconda festa di nozze con gli amici più cari. Il matrimonio, celebrato a Foggia il 20 maggio, dura due giorni. La passione è alle stelle tra gli sposini. La Ciociara, vincitrice del primo Grande Fratello Vip, smentisce anche a gran voce sul social il presunto litigio che avrebbe avuto con il marito la prima notte dopo il sì. Tutto falso, il feeling con il calciatore è pazzesco. VIDEO Alessia Macari e Oliver Kragl alla seconda festa di nozze, dopo il matrimonio in chiesa e il ricevimento, sono in perfetta sintonia. ballano, cantano, ridono con i loro ospiti, poi davanti alla mega torta si regalano un bacio. Anche nel lettone si lasciano vedere dai fan innamoratissimi l’una dell’altro. Alessia Macari e Oliver Kragl sono uniti più che mai. La 25enne e il 29enne non danno peso ai gossip maligni. “Ci penserà il mio avvocato”, fa sapere la mora ai fan. Nelle sue IG Stories racconta il party favoloso. La seconda festa di nozze è coinvolgente ed emozionante più che mai. Alessia Macari e Oliver Kragl danno il benvenuto alla loro vita da marito e moglie. Il matrimonio sigla la loro unione e racconta la voglia di famiglia. Alessia non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma, ora, dopo il sì, potrà realizzare il suo sogno e avere un bebè.

