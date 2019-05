Alessia Macari, 25 anni, lo scorso 20 maggio ha sposato a Foggia il calciatore tedesco Oliver Kragl. La Ciociara di "Avanti un altro" è stata accompagnata all'altare dalla mamma e non dal padre. In molti si sono chiesti come mai e Alessia, intervistata dal settimanale Chi, ha risposto.

Il motivo, ha svelato la Macari, risiede nel difficile rapporto con il papà. Lo ha perdonato per le scelte fatte in passato ma non dimentica le sue assenze. E poi ha voluto la mamma al suo fianco in un giorno così importante come il matrimonio perché, ha sottolineato, è stata lei a crescerla.

"Volevo mia madre. Lei mi ha cresciuto, lei è la mia vita. L’ho sempre detto da quando ero piccola - ha dichiarato Alessia Macari - Oggi mio padre lo perdono. Ma non ho mai dimenticato i suoi lunghi anni di assenza. Con mia madre si è separato quando avevo sette anni. Tra noi ci sono anni di lunghi silenzi. Grazie al Grande Fratello Vip i rapporti sono tornati sereni. Ma sottobraccio ci doveva essere solo mia madre".

All'altare, insomma, non l'ha accompagnata il padre ma per l'ex gieffina vip, il giorno delle nozze è stato comunque indimenticabile. Peccato, però, che dopo siano girate notizie particolari sul suo matrimonio. Alessia le ha smentite categoricamente: "Ci siamo divertiti come pazzi, come due ragazzi normali. Abbiamo bevuto un pochino, ma nessuno si è mai lasciato o ha distrutto stanze. Fake news che mi hanno fatto star male. Hanno detto che ci siamo picchiati, che abbiamo distrutto la stanza, tutto falso. Non so chi abbia messo in giro queste voci. La polizia sta indagando".

