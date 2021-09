Alessia Macari rivela il sesso del primo figlio in arrivo. L’annuncio arriva con l’oramai super trendy gender reveal. La mora 27enne e il marito Oliver Kragl organizzano una festa con invitati e tanta musica per farlo sapere a tutti, condividono il video sul social.

L’ex Ciociara è al settimo cielo e si coccola il suo pancione. Al party per il ‘baby Kragl’, così come lo chiama lei, si scoprirà il sesso. “Boy or girl?”, scrive la showgirl.

VIDEO

E’ il calciatore che svela il sesso del loro primo figlio in arrivo: tira un mini calcio di rigore verso un palloncino che scoppia. Si alza una nuvola di una polvere fucsia. I due avranno una bambina: “It’s a girl!”.

Baci abbracci e molta emozione. Alessia è felice, in casa avrà una femminuccia a farle compagnia. E’ alla 24esima settimana di gestazione.

A proposito della gravidanza a Chi aveva detto: “E’ stato un figlio che abbiamo fortemente voluto. L’anno di pandemia e il lockdown ci hanno unito ancora di più. Perché aspettare? Ci abbiamo provato ed è successo al primo tentativo”. La bambina, stando a quanto ha dichiarato, dovrebbe chiamarsi Sia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/9/2021.