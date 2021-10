Alessia Macari sul tappeto rosso a Roma con il pancione di 7 mesi: foto

Alessia Macari sfila sul tappeto rosso alla festa del Cinema a Roma con il pancione di 7 mesi. Incinta di 29 settimane, indossa un abito particolarissimo firmato da Lea Damiano, l’abito le sottolinea le sue forme da mamma: è sensuale e strepitosa.

L’ex Ciociara aspetta il suo primo figlio dal marito Oliver Gragl. La mora 27enne e il calciatore avranno una bambina, la piccola dovrebbe chiamarsi Sia. Alessia si concede una serata mondana nella Capitale, fa passerella davanti ai fotografi sul red carpet da sola. Sorride entusiasta ed è incantevole.

La Macari anche sul social si fa vedere in alcuni scatti condivisi con il look scelto per la sua notte da diva. “Facciamo della gravidanza un’occasione in cui apprezziamo I nostri corpi femminili”, sottolinea. Ama il cambiamento avvenuto durante la gestazione, si piace tantissimo così, con il ventre in cui c’è racchiuso il suo tesoro più grande, la bimba tanto desiderata. Non vede l’ora di poterla stringere forte a sé. Ha già fatto sapere che non allatterà, scatenando sul social un mare di polemiche. Ma potrebbe sempre cambiare idea per amore della sua neonata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/10/2021.