Alessia Mancini svela il motivo del suo intervento: 'Ecco perché mi sono operata’

Alessia Mancini sul social svela il motivo del suo intervento. “Ecco perché mi sono operata”, chiarisce ai follower, preoccupati per le sue condizioni di salute. E’ stata dimessa dall’ospedale, il Sant’Eugenio di Roma, ed è tornata a casa in convalescenza, assistita amorevolmente dal marito, Flavio Montrucchio, che in questi giorni si prende cura pure dei loro due figli, Mya, 13 anni, e Orlando, 6 anni.

“Casa dolce casa! Sto bene e sono contenta, mi fa un po’ male la ferita, ma sono sicura che le cose possono solo migliorare”, fa sapere l’ex velina direttamente dal divano di casa. “Vorrei fare mille cose, ma non posso”, aggiunge. Poi confida il motivo per il quale è finita sotto i ferri.

“Avevo un mioma all’utero, un tumore benigno diventato molto grosso come una polpetta. Ho dovuto toglierlo perché mi faceva molto male, era in una posizione scomoda”, chiarisce la Mancini. Spiega di aver subito un taglio molto simile a quello del parto cesareo ed è per questo che ora è obbligata a rimanere a riposo assoluto.

La mora poi si raccomanda con le fan e sottolinea l’importanza di sottoporsi sempre controlli accurati dal medico: “Bisogna fare prevenzione, sapevo di averlo da un po’ e lo tenevo sotto controllo da anni. Alla fine era diventato grande e il ginecologo ha detto di toglierlo”. Per prepararsi alle prossime festività ci vorrà un po’ di pazienza, ma Alessia è serena e in netta ripresa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/11/2021.