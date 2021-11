Alessia Mancini operata, il marito non la lascia mai sola

Alessia Mancini è stata operata. La showgirl si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Il motivo che ha portato al 43enne in sala operatoria non è noto e lei non ha voluto fornire ulteriori dettagli, ma tutto sembra essere andato per il meglio. “Buongiorno a tutti. Vi avevo accennato che dovevo fare un piccolo intervento… tutto ok”, ha scritto Alessia su Instagram accanto a un’immagine che la ritrae nella stanza d’ospedale dove sta trascorrendo la degenza, al Sant’Eugenio.

“Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me”, ha aggiunto la bella mora. Poi ha voluto mandare un messaggio di sensibilizzazione riguardo la prevenzione. “Mi raccomando prendetevi cura di voi… sempre”, ha concluso.

Al fianco di Alessia c’è stato il più possibile (sia per le restrizioni legate al Covid, sia perché la coppia ha due bambini, Mya e Orlando) il marito Flavio Montrucchio. I due sono sposati dal 2003 e sono una delle coppie più belle e longeve della tv italiana.

Scritto da: la Redazione il 28/11/2021.