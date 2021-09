Alessia Marcuzzi, per i 10 anni della figlia festa con la famiglia allargata: il regalo prezioso del papà

Alessia Marcuzzi per i 10 anni della figlia Mia fa festa in montagna con la sua grande famiglia allargata. Party entusiasmante a Corvara, al suggestivo rifugio Punta Trieste. A tavola per i festeggiamenti ci sono tutti e si brinda allegri, poi la piccola spegne le candeline euforica ed emozionata scarta il prezioso regalo fattole dal papà.

La bionda conduttrice 48enne si è regalata un weekend divertente insieme alla famiglia allargata che la rende orgogliosa. E’ andata in montagna per celebrare il compleanno di Mia, nata il 4 settembre 2011, dandosi appuntamento con l’ex compagno Francesco Facchinetti, 41 anni, padre della bambina, nonno Roby Facchinetti, storico membro dei Pooh, il fratello di Mia, Tommaso Inzaghi, avuto da Alessia con l’allenatore Simone Inzaghi, i genitori della Marcuzzi, Eugenio e Antonietta, i fratelli di Francesco, tra quali la sorella Alessandra, designer e influente personaggio della moda. Non potevano mancare all’appello l’adorato marito della presentatrice tv, Paolo Calabresi Marconi, e Wilma Helena Faissol, attuale moglie dell’ex Dj Francesco, con i piccoli Leone, 6 anni, e Lavinia, 5, avuti dal produttore.

VIDEO

Le foto dei giorni in Alta Badia Alessia le condivide via social, come pure quelle del party organizzato per la figlia. Anche Francesco Facchinetti e il resto degli invitati pubblicano gli scatti che li immortalano al gioiosi e spensierati in un’occasione unica.

La reunion è fantastica. Mia scoppia di felicità. Indossa una coroncina, come fosse una vera principessa, si tiene stretta ai suoi fratellini. Si emoziona quando riceve dal padre un dono davvero speciale.

“Amore mio, auguri per questi 10 anni fantastici - le dice Francesco, leggendo le parole scritte nella lettera dedicata alla figlia - Ci hai regalato la gioia della vita e un sogno incredibile. Questo regalo è un regalo importante, perché è una pietra introvabile, unica come te. Il suo nome è Paraiba, si trova solo in un punto del Brasile. Il suo colore è come quello del cielo e del mare, come quello dei tuoi occhi bellissimi. Auguri amore, ti amiamo”.

Facchinetti per Mia ha scelto una bellissima Tormalina di Paraiba, tra le pietre più preziose al mondo (può raggiungere in casi di estrema bellezza anche i 60mila euro a carato). L’ha fatta incastonare in un ciondolo in oro bianco, arricchendola con brillanti. La bambina la porta al collo ne si lascia fotografare col gioiello che l’accompagnerà per tutta la sua vita.

E’ tutto meraviglioso. Alessia Marcuzzi sorride serena. Al momento disoccupata in televisione, la bionda, imprenditrice di successo, è serena circondata dai suoi affetti più cari: sono queste gioie a regalarle tutto ciò di cui ha bisogno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/9/2021.