Alessia Marcuzzi compie 48 anni e posta foto social: dimostra la sua età?

Alessia Marcuzzi oggi, mercoledì 11 novembre, compie 48 anni. La bella conduttrice per celebrare il gran giorno, posta una foto social: è immortalata mentre fa una verticale. Fisico strepitoso e gambe lunghissime: la Pinella indossa un body bianco e mette in mostra la sua forma top. Non dimostra la sua età: è meravigliosa.

Pioggia di ‘like’, più di 75mila, e fan entusiasti: Alessia Marcuzzi è bellissima. Ieri sera, al timone de Le Iene, ha dimostrato che oltre all’avvenenza fisica ha dalla sua anche una grande esperienza e un senso dell’umorismo invidiabile. Presentatrice d’assalto, dopo la mezzanotte ad attenderla in hotel a Milano anche la ‘prima’ torta di compleanno. Ma oggi festeggia a casa sua con la famiglia.

Alessia a commento dello scatto condiviso scrive solo :”48”. “E non sentirli, auguri”, le sottolinea Federica Fontana. Ezia Modafferi, sua grande amica, è categorica: “Ciaone a tutte!”. Per lei la Marcuzzi è super. “Che smacco a noi comuni mortali”, le fa notare Monica Leofreddi. “Ma in che senso 48? Ti stai sbagliando, sono 38, per forza”, dice Levante.

In poche ore Alessia Marcuzzi è sommersa dagli auguri per i suoi 48 anni e dai complimenti di chi le fa notare come per lei il tempo che scorre sembri proprio non contare: è ancora una ragazzina.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2020.