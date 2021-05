Alessia Marcuzzi porta a spasso il suo cane, il tenero barboncino Brownie, in accappatoio, rigorosamente bianco, e con la maschera sul viso. Una fascia le tiene i capelli, la conduttrice ha gli occhiali da sole. Senza alcun problema va in strada così: è il suo modo di festeggiare il compleanno di Luce. La sua linea skincare di cui è orgogliosissima compie un anno e lei la celebra.

La 48enne attira l’attenzione mentre passeggia in accappatoio e con la maschera di bellezza sul volto. Sul social Alessia pubblica il video che racconta tutto e spiega il motivo del suo abbigliamento insolito e di un aspetto singolare: “Oggi Luce compie 1 anno!!! Ed io voglio ringraziarvi. E’ stato un anno incredibile...mai avrei pensato di far parte della vostra beauty routine in così poco tempo, sono così felice che vi piaccia! Un grazie speciale a tutto il mio team, siete davvero super. E tanti auguri a te Luce mia, adoro averti addosso”.

Alessia Marcuzzi completa il suo outfit con la borsa firmata Marks&Angels, brand di cui è sempre proprietaria, e décolleté gialle con tacco altissimo. I passanti la guardano allibiti, lei sorride, manda baci. “E’ il compleanno di Luce, quindi esco così”, sottolinea.

I suoi prodotti beauty, estremamente naturali, hanno avuto un grande successo. Anche la crema corpo, la sua ultima creazione, rigorosamente genderless, adatta quindi sia agli uomini che alle donne, è stata richiestissima. Non poteva andare meglio, la presentatrice ha tutte le ragione per festeggiare: oltre che volto tv tra i più amati ora è anche un’imprenditrice con i fiocchi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/5/2021.