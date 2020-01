Alessia Marcuzzi, addio Isola dei Famosi: altri progetti per lei su Canale 5

Alessia Marcuzzi dice addio all’Isola dei Famosi. Rinuncia al reality di cui è stata al timone per ben cinque edizioni, dal 2015.

Dopo giorni di rumors, ora arriva il comunicato di Mediaset in cui si spiega che la bionda 47enne, in totale accordo con l’azienda, ha deciso dedicarsi a nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale di Le Iene, in onda dal prossimo febbraio su Italia 1.

Niente più Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi dovrebbe presentare su Canale 5 Lo Show dei Record, programma condotto fino alla scorsa edizione da Gerry Scotti, così si sussurra nei corridoi di Cologno Monzese. Dovrebbe mantenere anche la conduzione di Temptation Island Vip al via a settembre 2020.

La prossima ‘Capitana’ dell’Isola, invece, dovrebbe essere Ilary Blasi. Ci sarebbe la moglie di Francesco Totti in pole position, sembrerebbe solo questione di ore per l’ufficialità, al punto che Wikipedia la mette già come presentatrice del reality…

L’Isola dei Famosi cambia volto. Alessia Marcuzzi, forse anche stanca degli attacchi subiti negli anni mentre era al timone del reality, ha deciso di dire basta. Ilary, ferma al palo, dopo aver detto di no al GF Vip, starebbe per prendere il suo posto. Tutti sono già curiosi di vederla all’opera con i naufraghi in Honduras.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/1/2020.