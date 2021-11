Alessia Marcuzzi mostra la sua enorme cabina armadio

Alessia Marcuzzi mostra l’enorme cabina armadio del suo grande appartamento a Roma. Rispondendo alle domande dei follower nella rubrica appena inaugurata sul social, nelle sue IG Stories, Alex in the box, fa vedere il grande spazio dedicato al guardaroba. La conduttrice 49enne poi subito chiarisce: “Oggi è ordinatissima, di solito non è così”.

La Pinella, che ha deciso di soddisfare miriadi di curiosità dei fan via web, rispondendo a ogni quesito la riguardi, non ha problemi a svelare ai 5 milioni e 200mila suoi ‘seguaci’ la cabina armadio dove sono riposti un’infinità di vestiti appesi: una sfilza di abiti che pare non finire mai. Grande spazio anche ai maglioni, piegati nei vari scaffali: sono moltissimi.

C’è spazio pure per le scarpe, messe un po’ alla rinfusa a dire la verità. Alessia Marcuzzi è meno precisa di altre vip, come ad esempio Chiara Ferragni, che ha gli accessori divisi per brand e colori nel suo immenso guardaroba nell’attico dove vive con Fedez e i due figli, Leo e Vittoria, a Milano.

Ha tanti armadi nella sua casa romana, ma non poteva essere altrimenti: Ale sfoggia da sempre look pazzeschi. Imprenditrice anche nel campo della moda, con il suo marchio di borse (oltre che nel beauty), tiene moltissimo a curare nei minimi particolari i propri outfit, come una vera ‘fashionista’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/11/2021.