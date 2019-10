Alessia Marcuzzi ‘copia’ il cane a Michelle Hunziker. Anche la conduttrice romana 46enne accoglie in casa un bellissimo barboncino color miele. Il cucciolo si chiama Brownie. Mia, la figlia che Alessia ha avuto da Francesco Facchinetti, 8 anni, è letteralmente pazza di lui.

“Benvenuto Brownie… Siete due scapigliati arruffati - scrive Alessia Marcuzzi sul social - P.S. Grazie Morgana Carpentieri per averci aiutato a trovare questo cucciolo stupendo!”. La Pinella accompagna le sue parole condividendo alcune foto della sua piccola Mia con il cane, appena entrato a far parte delle loro vite.

E’ un bellissimo barboncino color miele. Alessia Marcuzzi ‘copia’ e nella sua famiglia accoglie la stessa razza di cane per cui va matta Michelle Hunziker. La svizzera 42enne, infatti, è inseparabile dalla sua Lilly, 10 anni, e da Leone, che la barboncina ha dato alla luce tre anni fa.

Michelle vive in simbiosi con Lilly. Non molto tempo fa, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, in merito ai suoi quattro zampe, ha detto: “Sono intelligentissimi. Sembra che ti parlino, basta saperli interpretare. Sono due coccoloni ed essendo barboncini non perdono il pelo, sono... anallergici. Hanno un carattere meraviglioso, l’unico ‘difetto’ è che appena suona il campanello abbaiano come matti. Con quelle loro vocine stridule che ti perforano i timpani”.

Alessia Marcuzzi deve averle dato ascolto e così ha deciso di prenderne uno lei stessa e far felice la figlia. Il cagnolino negli scatti pubblicati su Instagram gioca con Mia che lo abbraccia, lo carezza e lo riempie di baci. Sarà un animale davvero coccolato, non c’è dubbio. E i ‘like’ sul social piovono a raffica.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/10/2019.