Alessia Marcuzzi positiva al Covid: ecco il suo racconto

Alessia Marcuzzi non si presenta in studio per condurre Le Iene. La conduttrice 47enne non è accanto a Nicola Savino per una ragione ben precisa: è risultata “leggermente” positiva al Covid. La Pinella si collega con la trasmissione da casa sua a Roma. “Ecco perché ho fatto il test rapido per il Covid”, spiega. Nel suo racconto motiva cosa l'abbia portata a fare un ulteriore controllo rispetto a quelli di routine a cui è sottoposta prima di andare in onda a Mediaset.

A Le Iene, in apertura di programma, Nicola Savino e la Gialappa’s Band annunciano che Alessia non c’è: "Ogni martedì noi ci controlliamo e stamattina Alessia è risultata positiva al Covid". “Esatto! Prima di sapere l'esito del tampone stava per saltare su un treno da Roma a Milano, quindi la carrozza 3 Economy di Trenitalia è salva!”, ironizza la Gialappa’s.

Subito dopo arriva il collegamento con la Marcuzzi. La bionda indossa la ‘divisa d’ordinanza’ de Le Iene. E’ sorridente e racconta perché è stata costretta a fare il test rapido per il Covid. “Stamattina sono venuta a sapere che un'amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid - spiega - quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido".

E’ stato soprattutto per scrupolo che ha deciso di fare il test. Alessia aggiunge: “Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva”.

I suoi compagni di avventura a Le Iene ci scherzano su, Alessia Marcuzzi promette di tenerli informati. E’ in quarantena in attesa dell’esito di un altro tampone. “Ora dovrò fare tutti gli accertamenti: quando avrò notizie vi farò sapere tutto!”, sottolinea. L’appuntamento con lei è per la prossima puntata, sempre che verifichi di essere negativa, altrimenti l’isolamento continuerà…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2020.