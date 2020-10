Alessia Marcuzzi e il Covid, altro colpo di scena: il nuovo tampone...

Selvaggia Lucarelli, dolcissime parole per il fidanzato

All’inizio della loro relazione, ormai cinque anni fa, in molti non avrebbero scommesso che sarebbe durata a lungo. La differenza d’età (16 anni) in effetti c’è, ma non è stata un problema, o quantomeno non un problema insormontabile, per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Ed ora eccoli qui, 60 mesi dopo essere diventati una coppia sono più uniti che mai. Così in occasione del quinto anniversario di fidanzamento entrambi hanno voluto fare delle tenere dediche social al proprio partner.

TUTTI I VIDEO