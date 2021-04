Alessia Marcuzzi e la poesia ironica per i 50 anni del marito Paolo Calabresi Marconi

Alessia Marcuzzi fa una dolce, ma soprattutto ironica dedica al marito Paolo Calabresi Marconi che compie 50 anni. La conduttrice 48enne con l’ironia che la contraddistingue ha voluto fare una sorpresa social al maritino.

Alessia ha scelto un modo originale per fare gli auguri al marito. Con una galleria di foto e video del produttore pubblicata su Instagram Alessia scrive: ''So Paolo, So figo, So 50 special, So pochi dai...Un milione di baci amore. Auguri''. Le sorprese non finiranno certamente qui, la Marcuzzi non si limiterà agli auguri social, ma intanto ha voluto sorprendere Paolo.

Dopo aver superato tante sfide, la coppia che si è sposata nel 2014 è felice e innamorata come il primo giorno. Alessia, mamma di Tommaso, 20 anni avuto da Simone Inzaghi e Mia, 10, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, ha avuto diverse relazioni prima di trovare l’uomo della sua vita.

VIDEO

L’incontro con Paolo le ha cambiato la vita e 7 anni fa i due si sono sposati a sorpresa nelle campagne inglesi dei Cotswolds, poco lontano da Londra.

Scritto da: La Redazione il 20/4/2021.