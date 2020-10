Alessia Marcuzzi di nuovo positiva al test: ecco cos'è successo

Alessia Marcuzzi si ferma: è di nuovo positiva al test per il Covid. Secondo stop per la conduttrice. Ieri sera la puntata de Le Iene è andata in onda senza di lei al timone accanto a Nicola Savino e alla Gialappa’s Band.

Alessia Marcuzzi è partita regolarmente per recarsi a Milano, negli studi Mediaset da dove va in onda la popolarissima trasmissione di Davide Parenti su Italia 1: tutto sembrava filare liscio, così non è stato però. La Pinella svela tutto sul social. In un post sul suo profilo Instagram annuncia: “Stasera non ci sarò. Appena arrivata agli studi di Cologno, ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo”.

Alessia Marcuzzi non se lo aspettava, non aveva la minima idea che a due settimane dalla sua prima volta, sarebbe accaduto di nuovo. Sul social scrive: “Purtroppo non sarò a Le Iene questa sera. Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno, ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Così mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone, e da questo fortunatamente ho avuto esito NEGATIVO”.

Nonostante tutto non ha potuto condurre il ‘suo’ programma. La presentatrice 47enne spiega: “A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare”.

Poi amara aggiunge: “Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta. Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter far parte della squadra stasera....e non potervi salutare in diretta con Nicola e la Gialappas come ogni martedì. Vi mando un bacio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/10/2020.