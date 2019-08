Alessia Marcuzzi ha approfittato di qualche giorno di vacanza per volare a Los Angeles. La 46enne è in California insieme alla sua famiglia. Con lei ci sono infatti sia la figlia Mia, 7 anni, che il primogenito Tommaso Inzaghi, 18, biondissimo dopo essersi tinto i capelli. E sulla West Coast la bionda romana non poteva non andare a trovare l’amica Elisabetta Canalis.

Dopo un giro a Venice Beach e una passeggiata su Hollywood Boulevard, Alessia ha così fatto tappa nella villa di Elisabetta e del marito Brian Perry, che si trova a West Hollywood. Poi la compagnia è uscita per andare in un locale con vista mozzafiato sulla città.

Da settembre Alessia sarà al timone della seconda edizione ‘Temptation Island Vip’. In una recente intervista ha spiegato di essersi molto divertita a vedere la prima edizione lo scorso anno e di non vedere l’ora di tuffarsi in questo nuovo progetto televisivo.

