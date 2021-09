Alessia Marcuzzi, l’ex Francesco Facchinetti e la 'grande famiglia allargata’ in vacanza insieme: foto

Che siano una grande famiglia allargata serena e felice di ritrovarsi di tanto in tanto, è cosa nota. Quest’anno però Alessia Marcuzzi e l’ex Francesco Facchinetti hanno organizzato una reunion davvero speciale e una vacanza insieme per festeggiare i 10 anni di Mia, la bambina nata il 4 settembre 2011 dal loro amore. Sulle Dolomiti sono arrivati praticamente tutti.

Oltre alla conduttrice 48enne e al talent scout 41enne ci sono anche nonno Roby Facchinetti, storico membro dei Pooh, il fratellone di Mia, Tommaso Inzaghi, avuto da Alessia con l’allenatore Simone Inzaghi, i genitori della Marcuzzi, i fratelli di Francesco (tra cui Alessandra, designer e influente personaggio della moda mondiale), ma anche Paolo Calabresi Marconi, attuale marito della bionda romana.

In arrivo per festeggiare Mia anche Wilma Helena Faissol (attuale moglie di Francesco) con il piccolo Leone (Lavinia, la primogenita della coppia, è già in Sudtirolo con gli altri). Pubblicando una foto tutti insieme con le vette delle Alpi sullo sfondo, Francesco ha scritto su Instagram: “Tutti insieme per i 10 anni di Mia! Pronti per festeggiare come un’unica grande famiglia”. Anche il padre Roby ha condiviso uno scatto simile aggiungendo questa didascalia: “La nostra grande famiglia, quasi al completo, riunita per festeggiare il decimo compleanno di Mia”.

Qualche anno fa Francesco aveva parlato con ‘Nuovo’ della situazione familiare un po’ particolare definendola a tratti “comica”. Aveva detto: “E' abbastanza comica la cosa, perché nella stessa stanza, ci possiamo essere io, mia moglie, mio padre, la seconda moglie di mio padre, mia mamma, la mia ex fidanzata, il suo attuale compagno e il padre del primo figlio della mia ex fidanzata... tutti d'amore e d'accordo! Sono cose che possono accadere, le persone adulte e mature devono saper mettere da parte i dissapori e le negatività e pensare al bene dei propri figli".

