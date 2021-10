Alessia Marcuzzi, lontana dalla tv, si dedica solo ai social: la figlia le insegna a usare TikTok

Alessia Marcuzzi, lontana momentaneamente dalla tv, ormai si dedica, oltre che alle sue imprese di accessori e di prodotti beauty, solo ai social. La figlia le insegna a usare TikTok e lei la lascia fare divertendosi un mondo.

La conduttrice si scatena con Mia, la bimba avuta dall’ex compagno Francesco Facchinetti. La ragazzina di 10 anni è molto più esperta della mamma a eseguire i balletti per l’app di videosharing, ormai famosissima nel mondo, che permette di condividere clip di 15 o 60 secondi abbinate a musica, effetti sonori e filtri. In questi min ifilmati caratterizzati da un montaggio velocissimo e intuitivo ci sono, oltre ai balletti, anche mini-sketch comici, parodie musicali o lip-sync e persino ricette.

Alessia balla insieme a Mia. Condivide il video su Instagram e scrive: “Se non l’avevate capito, Mia mi sta insegnando a fare i tik tok… Vedrete che in poco tempo darò del filo da torcere a Charli D’Amelio”. Fa riferimento alla ballerina statunitense 17enne star di TikTok con all’attivo oltre 120milioni di follower. “Ah dimenticavo! Il mio profilo di TikTok si chiama alessiapinella #mybestie is Mia”, aggiunge la conduttrice 48enne.

In poche ore il suo post raccoglie quasi 700mila ‘like’. E su TikTok la Marcuzzi raggiunge i 156mila 600 follower: è un successo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/10/2021.