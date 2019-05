Alessia Marcuzzi, 46 anni, e la figlia Mia Facchinetti, 7, nel fine settimana si sono concesse un po' di relax con un trattamento di bellezza. La conduttrice sul social posta uno scatto che la ritrae mentre insieme alla bimba si rilassa tenendo fettine di cetriolo sugli occhi. Un ottimo rimedio per togliere via la stanchezza dallo sguardo.

Si diverte Alessia Marcuzzi in compagnia della figlia Mia. La bimba, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, imita la celebre mamma e come lei si concede un trattamento di bellezza casalingo e al cento per cento naturale. I follower, divertiti dal post condiviso da Alessia su Instagram, commentano facendo i complimenti alla conduttrice e alla sua bellissima figlia. In molti notano inoltre la somiglianza tra le due: "A parte l'altezza - scrive un un utente sul social - siete uguali". E c'è anche chi scherza: "Dì la verità: ve la siete fatta una bella pennichella". Sicuramente la Marcuzzi e Mia con questo trattamento di bellezza si sono rilassate. Mamma e figlia non potevano trovare un modo migliore per trascorrere insieme il week-end.