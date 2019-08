Tommaso Inzaghi, 18 anni, ha deciso di seguire il trend del momento: dopo Fedez e altri volti noti dello showbiz anche il figlio di Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi ha ceduto al fascino dei capelli biondo platino.

A documentare la trasformazione di Tommaso sul social è stata la stessa Marcuzzi che ha accompagnato il primogenito dal parrucchiere. La conduttrice ha seguito divertita tutto il procedimento occorso per schiarire i capelli del figlio. Non è mancato nemmeno un "aiutoooo" scritto a caratteri cubitali su uno scatto della chioma di Inzaghi Junior in fase di decolorazione.

Alla fine, divertita, Alessia ha postato una foto per mostrare ai follower il risultato finale e ha scritto: "Tommy Le Bon". Forse il ragazzo con questo taglio e colore le ricorda il leader dei Duran Duran Simon Le Bon.

Mamma moderna che ha con i figli un bellissimo rapporto, la Marcuzzi non ha ostacolato il desiderio del 18enne, nato dalla relazione con l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, di stravolgere completamente la sua immagine. Un colpo di testa netto e anche piuttosto drastico. Ma il trend del momento a quanto pare sembra essere proprio questo: i capelli biondo platino tra gli uomini stanno spopolando.













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 2/8/2019.