Alessia Marcuzzi parla per la prima volta del presunto flirt con De Martino: ecco cos'ha detto

Alessia Marcuzzi parla per la prima volta del presunto flirt con Stefano De Martino. La bionda conduttrice, che da mercoledì 9 settembre tornerà in tv su Canale 5 al timone di Temptation Island versione ‘nip' e non ‘vip', replica al gossip che ha tenuto banco per gran parte dell’estate, prontamente smentito dal conduttore e ballerino campano, ex marito di Belen Rodriguez, come pure dalla showgirl argentina stessa.

Alessia Marcuzzi, intervistata da Chi, sulla tanto chiacchierata presunta ‘tresca’ con il 30enne napoletano dice: “Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro”. La Pinella, rimasta serena nonostante la bufera che l’aveva travolta, poi sottolinea: “La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante”.

E’ tranquilla. La bionda è arrivata in Sardegna per le riprese del reality. Prima una rigenerante vacanza con il marito al mare e poi in montagna. Sulla crisi con Paolo Calabresi Marconi con cui è sposata da sei anni e di cui si è vociferato a lungo, spiega: “Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire. Ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa”.

Per lei inizia una nuova stagione televisiva che la vedrà da ottobre anche alla guida de Le Iene, in coppia con Nicola Savino. Niente Isola dei Famosi, ormai un capitolo chiuso: “Dopo l’ultima edizione ho capito che, per me, era finito un ciclo e, quando Maria De Filippi mi ha chiamata per Temptation island, penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale. Mi piace vedere le persone negli occhi e ascoltarle da vicino. A volte le parole dette a distanza possono essere fraintese, possono ferire, si possono dire in modo sbagliato”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/9/2020.